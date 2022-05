Forum ISSA PULIRE tra passato, presente e futuro dei servizi integrati

Il Forum Issa Pulire, che avrà luogo a Milano il 18 e 19 ottobre prossimi, è da anni un luogo di conoscenza e apprendimento nel quale si confronta il mondo dei Servizi. GSA, media partner dell’iniziativa, vi dà alcune anticipazioni.

Dallo scoppio della pandemia abbiamo assistito a un incremento senza precedenti nella domanda di prodotti e servizi di pulizia. Il settore della pulizia professionale è stato improvvisamente messo al centro dell’attenzione e ora che lo stato di emergenza è terminato, dovremmo concentrare i nostri sforzi per mantenere i riflettori accesi sul comparto.

È proprio questo l’obiettivo di Forum ISSA PULIRE, il Congresso Internazionale per l’intero settore della pulizia professionale e dei servizi integrati organizzata da ISSA PULIRE Network. Per la sesta edizione della manifestazione, l’organizzatore ha programmato un viaggio nella storia recente del settore dei servizi che sono rappresentati dai tre temi selezionati:

Il valore della memoria e la costruzione di una coscienza civile

Progettare per la salute e sicurezza sul lavoro

Gestione integrata dei servizi nella “nuova normalità”

Il valore della memoria

La memoria è un enorme magazzino all’interno del quale ciascuno di noi può conservare tracce della propria esperienza passata, cui attingere per riuscire ad affrontare con successo situazioni di vita presente e futura. Ecco perché dovremmo impegnarci a mantenere viva la memoria del recente passato in cui è stato dimostrato al mondo come, sia nel settore pubblico che in quello privato, i servizi di pulizia e sanificazione abbiano contribuito al contenimento del contagio e quindi al raggiungimento di condizioni di salubrità diffuse. La memoria, in questo senso, non è da considerarsi come elemento statico, ma come mezzo di trasmissione di conoscenze e competenze e di riprogettazione del presente. Se “il futuro è una porta – per dirla con le parole di Victor Hugo – il passato è la chiave”.

Mantenere viva la memoria significa evitare di commettere gli stessi errori del passato agendo nel presente affrontando temi concreti come quello della responsabilità e della progettazione per la salute e sicurezza sul lavoro.

Sicurezza sul lavoro

La salute e sicurezza sul lavoro sono una conseguenza naturale di un’attenta pianificazione che tiene conto dell’ambiente, delle azioni e dei movimenti dei lavoratori in quello spazio e delle competenze che un determinato lavoro richiede. Pertanto, progettare per la salute e sicurezza sul lavoro è da intendersi come l’adozione sistematica di modalità e di regole, soprattutto quelle della prevenzione e della protezione, indispensabili per evitare l’esposizione a rischi connessi all’esecuzione del lavoro, a tutti i livelli. Gli imprenditori hanno il dovere di affrontare responsabilmente questo aspetto.

La nuova normalità per i servizi integrati

Il futuro, quindi, sarà definito da ciò che progettiamo nel presente e che alla fine darà forma a ciò che chiamiamo “la nuova normalità”. La pandemia ha evidenziato la necessità di un’analisi approfondita e ad ampio raggio di quelle che potremmo definire le nostre “nuove priorità”. È in questo contesto che tutti i fornitori di servizi nella catena di produzione devono riconoscere i cambiamenti avvenuti, affinché si possano ridisegnare i confini delle nostre attività, riorganizzare le operazioni per soddisfare le nuove esigenze e riassegnare e ridefinire ruoli di lavoro, abilità e responsabilità.

Forum ISSA PULIRE invita l’intero settore delle pulizie a Rho, FieraMilano, il 18-19 ottobre 2022.

forum.issapulire.com