World Pest Day: webinar gratuito di A.N.I.D.

L’Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione celebra il World Pest Day, previsto come ogni anno il 6 giugno, aderendo all’iniziativa europea promossa dal CEPA per mettere in evidenza il ruolo sociale ed economico che i servizi del settore Pest Management hanno assunto nel vivere quotidiano delle persone.

A.N.I.D., per questa data, ha inoltre organizzato un webinar gratuito dalle ore 14 alle 18, in cui autorevoli relatori interverranno su diverse tematiche di stretta attualità quali: l’aggiornamento delle normative ambientali, il controllo degli infestanti, il biologico in Italia, il processo di certificazione delle aziende Bio, le nuove normative inerenti la gestione dei rifiuti provenienti dall’attività di disinfestazione e le attività di A.N.I.D. in Europa.

Il webinar gratuito prevede un’iscrizione utilizzando il modulo di adesione oppure inviando un’email all’indirizzo anid@disinfestazione.org

SCARICA IL MODULO DI ADESIONE