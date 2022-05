Oggi si celebra la Giornata mondiale dell’igiene delle mani 2022

Come ogni anno, dal 2005, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, promuove, per il 5 maggio, la Giornata mondiale per l’igiene delle mani per ricordare l’importanza di questo gesto semplice, ma essenziale, nella prevenzione delle infezioni. Lo slogan scelto per il 2022 è “Unitevi per la sicurezza: lavatevi la mani”.

Mai come durante la pandemia l’igiene della mani ha assunto una particolare rilevanza: è grazie a questa azione quotidiana che, insieme ai vaccini, al distanziamento ed all’impiego di mascherine, si è costruito un argine efficace al virus Sars-Cov2.

Ma è sempre necessario mantenere alta l’attenzione e continuare a sensibilizzare ed informare sull’importanza di questa abitudine, sia negli ambienti sanitari che in tutti gli altri luoghi di vita. Eventi di formazione ed informazione si svolgeranno in molte ASL di tutta Italia per operatori sanitari a tutti i livelli.