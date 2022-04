“Nuovo Bando Tipo n. 1 di ANAC e nuovo DGUE Elettronico: le esigenze di imprese e stazioni appaltanti”

E’ questo il tema affrontato da Legacoop Produzione e Servizi nel webinar online di mercoledì 27 aprile alle ore 14,30. Di recente ANAC, all’esito dell’apposita consultazione pubblica, ha adottato il Bando tipo n. 1/2021, relativo alle gare telematiche nei settori ordinari. Ancora, è recentissimo il rilascio in via sperimentale del servizio per la compilazione del DGUE elettronico, iniziativa di AgID. Si tratta di due tasselli fondamentali nel percorso, sempre più deciso, verso la totale dematerializzazione delle procedure per la scelta del contraente nel mercato dei contratti pubblici.

Durante il seminario online gli operatori economici potranno confrontarsi con i soggetti istituzionali responsabili di questo percorso, approfondendo le novità di maggior rilievo. Particolare attenzione sarà dedicata alle previsioni in materia di opzioni e rinnovi, sotto il profilo della revisione del prezzo e alla problematica delle verifiche amministrative e dell’anomalia dell’offerta in caso di inversione procedimentale. Si analizzerà, inoltre, come le novità proposte possano rendere più agevole per l’operatore economico la partecipazione alle procedure di gara, limitando il numero di possibili errori, semplificando, al contempo, le verifiche per le stazioni appaltanti.

Programma

INTRODUZIONE AI LAVORI Marco Mingrone – Responsabile Ufficio Legislativo Legacoop Nazionale

BANDO TIPO N. 1 DI ANAC: INTRODUZIONE GENERALE E FOCUS SU ALCUNI ARTICOLI Maria Pia Santoro – ANAC

E-PROCUREMENT 2.0: MISURE VERSO L’ATTUAZIONE DELLA COMPLETA DIGITALIZZAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI Emanuela Mariotti – AgID, Agenzia per l’Italia Digitale

LA PIATTAFORMA UNICA IMPLEMENTATA DALLA CENTRALE DI COMMITTENZA INVITALIA Marco Lausi – Responsabile Legale Appalti, Simona Roghini, Camilla Beneduce, Michel Lemme – Centrale di Committenza Invitalia

LA NUOVA PIATTAFORMA CONSIP Pierpaolo Agostini – Responsabile Area Relazioni con le Amministrazioni, CONSIP

LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE DELLE IMPRESE: PROBLEMATICHE E OPPORTUNITÀ Luigi Zucchelli – Direttore Area Tecnica Consorzio Nazionale Servizi

Ore 17 DISCUSSIONE TRA I RELATORI E I PARTECIPANTI CHIUSURA DEI LAVORI

