ISSA EMEA espande i propri programmi di formazione in Italia e Spagna

Brant Insero, Senior Director of Education di ISSA, è arrivato negli uffici di ISSA PULIRE Network a Milano per formare 7 nuovi formatori, 4 italiani e 3 spagnoli, che sono stati selezionati per la loro competenza nel settore delle pulizie e per la loro lunga esperienza nel settore della pulizia professionale.

I futuri formatori italiani sono stati individuati grazie a un accordo con Fondazione Scuola Nazionale Servizi e con la società Sil Advance. Mentre i futuri formatori spagnoli appartengono alla società Althea Management Solutions, con sede a Madrid. Il gruppo sta seguendo in questi giorni un corso per accreditarsi come formatori certificati ISSA sui seguenti programmi educativi:

Certificazione CIMS (Cleaning Industry Management Standard): Il Cleaning Industry Management Standard di ISSA descrive le procedure e i principi da applicare per realizzare e implementare programmi di gestione della qualità rivolti alle imprese di pulizia. Lo standard si fonda su 6 pilastri: Sistema Qualità, Erogazione del servizio, Risorse umane, Salute, Sicurezza e Ambiente, Impegno Aziendale, Green Building.

Train the Trainer: il corso ha lo scopo di formare manager e supervisori nell’insegnamento al proprio personale dei programmi di pulizia livello base e avanzato. Gli argomenti trattati includono: principi di apprendimento degli adulti, elementi chiave per l’implementazione di un programma di formazione sulla pulizia, best practice per il servizio clienti e per la comunicazione.

Accredited Auditing Professional (AAP): Il corso è progettato per quei professionisti del settore che desiderano migliorare le proprie conoscenze e competenze intorno alla garanzia della qualità del servizio e all’ispezione degli edifici al fine di fornire ai propri clienti il livello di pulizia che meritano.

Certified Custodial Technician (livello base e avanzato): Progettato per il personale impiegato in prima linea nel servizio di pulizia, il corso, suddiviso in livello base e avanzato, offre conoscenza approfondita delle proprietà chimiche, diluizioni e applicazioni appropriate; cura dei pavimenti duri e dei tappeti, compresi prodotti chimici, attrezzature e procedure; Cura dei servizi igienici, inclusi prodotti chimici, attrezzature e procedure, Disinfezione, compresi gli agenti patogeni e i protocolli di pulizia.

Una volta completato il corso e ottenuto l’attestato di Formatore Accreditato ISSA, verrà realizzato un calendario dei corsi disponibili in Italia e Spagna, che sarà poi comunicato dallo staff ISSA PULIRE Network e pubblicato sul sito events.issa.com/emea.