ISC firma una partnership strategica con SoftBank Robotics EMEA

SoftBank Robotics EMEA ha siglato una partnership strategica con ISC, uno dei principali fornitori di macchine per la pulizia in Italia. In base all’accordo, ISC distribuirà Whiz, il primo aspirapolvere cobotico industriale in Europa, ai suoi clienti di facility management e cleaning contractor.

Implementando Whiz nelle loro operazioni di pulizia, ISC può aiutare i propri clienti a migliorare significativamente le prestazioni di pulizia e promuovere l’efficienza, innovando i propri processi, in modo particolare nel momento in cui la pandemia da Covid-19 non è ancora finita, ma tutte le attività stanno tornando a ritmi regolari.

Stefano Grosso, CEO di ISC, ha dichiarato: “Whiz è un prodotto estremamente interessante che sappiamo farà una grande differenza per le imprese. È pratico per gli operatori che hanno sempre più attività da svolgere, ma è anche finanziariamente sostenibile per le aziende che hanno bisogno di aumentare i margini troppo pressati. Con Whiz possiamo ampliare la nostra offerta di cobot per la pulizia, perché rappresenta una novità per il mercato italiano. Questo è il futuro!“

Whiz è una soluzione di pulizia a guida autonoma semplice da usare e affidabile, progettata per l’aspirazione di pavimenti soft e duri. Whiz effettua autonomamente la lunga, faticosa e ripetitiva attività di aspirazione di ampie aree di pavimentazione, lasciando liberi gli operatori di effettuare altri lavori non automatizzabili e che fanno davvero la differenza per la soddisfazione del cliente, come la sanificazione delle superfici ad alto contatto (maniglie, pulsantiere) che è fondamentale per prevenire la trasmissione del Covid-19.

Whiz può pulire fino a 500 m² all’ora e copre 1.500 m² con una singola carica. Garantisce risultati migliori e costanti rispetto all’approccio tradizionale, in cui l’attività viene svolta a blocchi o quando si rende visivamente necessario.

Questa è l’ultima di una serie di nuove partnership che Softbank Robotics EMEA ha firmato quest’anno, in Europa e Medio Oriente, mentre la domanda di Whiz continua a crescere. Whiz è già il robot di pulizia autonomo professionale numero uno al mondo, come pezzi venduti, con oltre 16.000 unità già in funzione a livello globale.

Jesper Christensen, VP Sales & Product di SoftBank Robotics EMEA, ha dichiarato: “Cerchiamo sempre di lavorare con fornitori di soluzioni di pulizia lungimiranti che si impegnano a fornire innovazione e valore aziendale ai loro clienti e ad aiutarli a navigare in questi tempi estremamente difficili. ISC è esattamente questo e siamo entusiasti di lavorare con il loro team di talento ed esperienza. Stiamo assistendo a un vero e proprio aumento della domanda di Whiz da chi si occupa di pulizie e di facility management in tutta Europa, poiché la pandemia continua a sconvolgere l’economia e le aziende. Le imprese stanno affrontando un’enorme pressione da parte dei clienti che chiedono migliori e costanti risultati di pulizia, per garantire che gli edifici siano sicuri e sani, e per incoraggiare le persone a tornare al lavoro, man mano che le restrizioni vengono allentate. Whiz ha un ruolo importante da svolgere da questo punto di vista, liberando il personale addetto alle pulizie per concentrarsi su aree ad alto traffico e ad alto contatto e compensando il ritardo che si accumula quando i membri del team sono assenti.“

Whiz è disponibile in Italia, grazie a ISC, partner strategico di SoftBank Robotics EMEA. La nuova partnership riunisce l’esperienza, la conoscenza e la comprensione del settore di ISC, leader di mercato in Italia, con l’eredità e l’intelligenza di SoftBank Robotics nell’ambito della tecnologia e dell’innovazione.

www.iscsrl.com