Innovazione e sostenibilità: il Cns guarda al futuro

Una base sociale solida distribuita su tutto il territorio nazionale, diversificazione del mercato, consistenti investimenti in sostenibilità e innovazione, sono i tratti distintivi del piano industriale 2022-2024 del Consorzio Nazionale Servizi presentato il 24 maggio scorso, presso l’hotel Savoia di Bologna.

Servizi integrati di alta qualità, potenziamento dei servizi ai soci, efficientamento e miglioramento organizzativo, PNRR, questi i punti qualificanti di un piano che prevede una crescita costante del fatturato, che punta a superare nel 2024 i 600 milioni di euro.

5 megatrend sul PNRR con oltre 100 linee d’investimento di interesse per CNS, su settori ad alta distintività cooperativa: digitalizzazione e innovazione, contrasto alle disuguaglianze, transizione ambientale ed ecologica, urbanizzazione e smart cities, invecchiamento della popolazione, un mercato potenziale in grado di generare oltre 120 milioni di euro.

Inserito tra le 100 imprese sostenibili nella classifica stilata da Credit Suisse e Kon Group, tra i soci fondatori di BI-REX, uno degli 8 Competence Center nazionali istituiti dal Ministero dello Sviluppo Economico nel quadro del piano governativo Industria 4.0, con focus specializzato sul tema Big Data, il Consorzio Nazionale Servizi punta a diventare un vero e proprio Hub in grado di gestire i processi d’innovazione e supportare le oltre 160 imprese socie nello sviluppo di nuovi prodotti e servizi oltre che nei processi di transizione digitale.

“Il consorzio si propone come partner strategico per creare nuove opportunità per i propri soci rendendoli sempre più competitivi. – sottolinea il Presidente Alessandro Hinna – Il PNRR può rappresentare una grande occasione, per le cooperative associate e il CNS.