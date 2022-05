Imprese, Francesco Marrone nuovo Presidente UNIferr Confindustria

Nel rinnovo degli organi direttivi di UNIFerr ,l’Unione delle Imprese esercenti attività di pulizia e servizi integrati Ferroviari, è stato eletto nuovo Presidente Francesco Marrone.

«E’ un onore per me – ha commentato Marrone – continuerò a mettere il mio impegno al servizio di un settore che è sempre più centrale nella quotidianità dei cittadini. Ringrazio l’Assemblea per la fiducia che mi ha accordato e il Presidente Auletta per il lavoro svolto sino ad oggi. Proseguirò nel percorso di tutela delle imprese dei servizi che stavo portando avanti come Consigliere di ANIP Confindustria, di cui sono uno dei fondatori. Un ringraziamento particolare al Presidente di Confidustria Servizi HCFS Lorenzo Mattioli con cui continueremo a lavorare per sostenere ancora di più il settore dei servizi».

Francesco Marrone, nato a Napoli nel 1979, socio di GSN Servizi, si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Napoli “Federico II” e successivamente ha continuato la sua formazione con un PhD in Finanza Pubblica e privata Comunitaria all’Università Vanvitelli di Napoli e con un Master in “Real Estate Finance and development” conseguito presso il Politecnico di Milano. Dopo diverse esperienze di lavoro in Italia e all’estero nel campo finanziario, dal 2007 svolge una attività imprenditoriale nel mondo dei servizi e del facility management soft e hard, proseguendo insieme al Fratello Marco Marrone l’attività storica e familiare giunta ormai alla terza generazione.

Ha svolto numerosi incarichi di rappresentanza istituzionale nel settore del Cleaning e del Facility, attualmente è membro del consiglio di Presidenza di ANIP Confindustria e membro del Consiglio Generale di Confindustria servizi HCFS.