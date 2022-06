Il Pest management a ISSA PULIRE 2023

Si lavora alacremente per allargare l’offerta merceologica di Issa Pulire 2023 la cui edizione aprirà un nuovo capitolo della storia della manifestazione che per la prima volta si terrà a Milano dal 9 -11 maggio 2023. E’ stato, infatti, siglato l’accordo tra ISSA PULIRE Network e Sinergitech Soc. Coop, rispettivamente organizzatori della fiera ISSA PULIRE e dell’evento Disinfestando.

L’accordo prevede la creazione di un’area dedicata al Pest Management all’interno di uno dei padiglioni che ospiteranno la prossima edizione di ISSA PULIRE. Quest’area si chiamerà “Disinfestando Pavilion” e ospiterà aziende che si occupano di igiene ambientale, che producono e distribuiscono prodotti per le attività di Pest management.

“L’idea è quella di coinvolgere tutti i professionisti dell’igiene ambientale sia in aree interne che esterne sotto lo stesso tetto, rappresentando più valore sia per gli espositori che per i visitatori” dichiara Toni D’Andrea, CEO di ISSA PULIRE Network s.r.l.

“Abbiamo iniziato un percorso di collaborazione con ISSA PULIRE già nel 2019 che è progressivamente diventato più ampio e frequentato, aprendo orizzonti, soprattutto commerciali, di grandi potenzialità e dimensioni” ha commentato Pasquale Massara Presidente di Sinergitech.

Le aziende interessate a esporre all’interno del Disinfestando Pavilion possono contattare la segreteria di Sinergitech che fornirà tutte le informazioni necessarie per partecipare all’evento.