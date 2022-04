Igiene nell’HORECA: indagine di Initial

Adeguata igiene del bagno, interni con più ‘verde’ e purificazione dell’aria contano sempre di più nella valutazione delle strutture da frequentare.

A causa della diffusione del COVID-19, tutte le attività di pulizia, disinfezione e sanificazione sono diventate estremamente rilevanti e questo vale in particolar modo per tutte le strutture ricettive, ristoranti e bar. Le aziende devono sapere a chi rivolgersi, ma è altrettanto importante che i clienti siano in grado di comprendere se queste strutture siano pulite e sicure. Igiene significa, prima di tutto, salute per i propri clienti.

A tal proposito, Initial – tra i leader nella consulenza, fornitura prodotti e gestione dell’igiene negli ambienti – ha esaminato il cambiamento dei comportamenti sociali sul tema dell’igiene. Nella ricerca[1], che ha indagato i nuovi comportamenti e aspettative della popolazione sulla salute e il benessere rispetto ai luoghi pubblici, si evince che non solo sono cambiati i comportamenti, ma anche le aspettative: infatti, a seguito della pandemia, quando si pensa di visitare uno o più locali pubblici al chiuso, il 67% delle persone intervistate ha dichiarato di essere preoccupato dalla pulizia di un locale pubblico, mentre il 65% delle persone intervistate afferma di essere preoccupato per gli standard igienici del personale del locale.

Dalla ricerca emerge inoltre che la disinfezione regolare è il miglior incentivo per il 45% degli intervistati nella scelta di un hotel, e per il 44% nella scelta di un ristorante. Un altro elemento fondamentale nella scelta di un hotel o ristorante, per gli intervistati, è la fornitura di dispositivi per il lavaggio e la disinfezione delle mani. Gli avvisi e le informative visibili, che diano evidenza delle procedure di pulizia e igiene, sono una delle scelte principali che renderebbero gli intervistati più propensi a visitare gli hotel (39%) e i ristoranti (34%).

Apprezzata la capacità di disporre di piante e fiori da interno in ambienti come sale d’attesa, o percorsi green da seguire così da evitare assembramenti e contatti tra gli ospiti.

Quasi 4 intervistati su 10 hanno dichiarato che l’aria pulita è uno degli elementi più importanti nella scelta di un hotel e oltre un terzo (34%) ha detto che li renderebbe più propensi a visitare un ristorante.

[1] Initial Global Hygiene Reset Report, Indagine demoscopica realizzata da Rentokil Initial, con il supporto di Opinion Matters, attraverso 20.000 interviste in 20 Paesi in EMEA, APAC e AMER con l’obiettivo di creare una prospettiva globale. Per l’Italia sono state intervistate 1.000 persone. Le interviste sono state condotte dal 21 giugno al 30 giugno 2021.