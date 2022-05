I vincitori dell’Interclean Amsterdam Innovation Award 2022

Si è tenuta stamattina, primo giorno di Interclean Amsterdam, la premiazione del vincitore assoluto e dei primi in ogni categoria dei finalisti del prestigioso premio che rappresenta i più avanzati trend del mercato. La manifestazione proseguirà fino al 13 maggio.

Vince nella categoria “Sostenibilità” Tork, un marchio di Essity con il Biobased Heavy-Duty Cleaning Cloth, il panno per pulizia a base biologica che aiuta a ridurre il consumo di materiali fossili migliorando l’efficienza del processo di pulizia. Tork ottiene anche il premio come Vincitore assoluto.

Vince per la categoria “Smart Tecnology” Gausium Robotics, ad Amsterdam con Scrubber 50 Pro. Si tratta di un robot per la pulizia di spazi commerciali con Intelligenza Artificiale per la pulizia automatica, lo spazzamento, il lavaggio e la disinfezione.

Nella categoria “Forza lavoro ed ergonomia” vince Arcora International con Arcora Pu-Pad Light, un pad per pavimenti per tutte le superfici resistenti all’acqua fino a 80mila metri quadrati.

Nella categoria “Salute e igiene” vince Alani Higiene Profesional, con Coreless Centre Pull Paper Towel in Tad, un rotolo di carta con controllo del consumo per ridurre gli impatti negativi sull’ambiente, eliminando inutili sprechi, spazio e trasporti.

Vince il premio Visitors Choice, la scelta del pubblico, Kärcher con il suo BVL 5/1 Bp, zaino aspirapolvere ergonomico a batteria in polipropilene espanso. È il primo al mondo realizzato in materiale EPP innovativo e ultraleggero; è extra robusto e soddisfa i più elevati requisiti professionali in termini di ergonomia e stabilità.