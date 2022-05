I panni Tork incoronati con due Amsterdam Innovation Award

Come anticipato il 10 maggio, il panno Tork ultraresistente per la pulizia biologico al 99% e certificato Biobased, ha stravinto il prestigioso Amsterdam Innovation Award risultando sia vincitore assoluto sia vincitore nella categoria Sostenibilità & Ambiente. Il premio seleziona i prodotti più innovativi del settore, quelli che fanno veramente la differenza.

Questa la motivazione della giuria: “Con lo sviluppo di questo nuovo panno, Essity ha lavorato per ridurre il consumo, i rifiuti, l’inquinamento e le emissioni. Il fatto che l’imballaggio sia realizzato con il 100 per cento di fibre riciclate e almeno il 30 per cento di plastica riciclata completa il quadro della sostenibilità per il cliente.”

“La sostenibilità è un fattore significativo nelle scelte dei clienti” ha dichiarato Riccardo Trionfera di Essity. “I panni Tork per pulizia biobased sono progettati per massimizzare l’efficienza e garantire una maggiore sostenibilità, mantenendo elevati standard di prestazione e noi siamo orgogliosi di essere i vincitori assoluti e di categoria dell’Amsterdam Innovation Award 2022”.

Il panno ultraresistente per la pulizia Tork biologico al 99%, è composto al 99% da fibre di origine vegetale e di provenienza sostenibile ed è certificato OK Biobased da Tüv Austria. Questo panno aiuta le aziende a ridurre l’impatto ambientale e offre prestazioni superiori per quanto riguarda l’assorbimento, la durata, il rilascio di lanugine e il consumo di solventi. Inoltre, i panni di pulizia Tork sono interfogliati per un accesso più facile e veloce e per un’erogazione “Uno ad uno”. Questo significa che i clienti toccano solo ciò che prendono, riducendo gli sprechi e le contaminazioni. Il panno Tork ultraresistente per la pulizia biologico biobased è uno dei tanti modi in cui Tork aiuta i clienti ad elevare il loro business con una gestione sostenibile dell’igiene.

Maggiori informazioni a questo link:

Tork Panni ultraresistenti per pulizia biologici al 99% | 930150 | Panni e Bobine | Ricariche | Tork IT

Nella foto da sinistra:Michelle Marshall, Presidente della giuria e capo redattore della rivista European Cleaning Journal, Reneé Remijnse, Direttore della Comunicazione di Essity Professional Hygiene, Anna Königson Koopmans, Direttore Marketing e commerciale di Essity Professional Hygiene, Gilles Bétourné, Product Management Director Wiping&Cleaning di Essity Professional Hygiene,Angela Nydén, Senior Product Manager Wiping&Cleaning di Essity Professional Hygiene,Robert Stelling, Director Professional Cleaning & Hygiene, Interclean Global Events, accompagnati dal moderatore della cerimonia di premiazione.