H3i Italy – l’appuntamento Italiano sul mondo degli ingredienti per la detergenza domestica, industriale e istituzionale

Dal 7 all’8 giugno prossimi la detergenza, domestica e industriale, sarà sotto i riflettori al Centro Congressi di Milanofiori ad Assago.

Come sempre ricca la proposta di incontri con la presenza, sia nell’area espositiva che con i visitatori che già stanno animando la preregistrazione, dei protagonisti di uno dei settori merceologici più importanti in termini di consumo con tutte le implicazioni che questo porta.

Tradizionalmente H3i Italy si tiene a marzo, ma la vicinanza con l’incontro del 2021, tornato in presenza a settembre a causa del contesto sanitario, ha suggerito questo spostamento di calendario. H3i 2023 si svolgerà quindi nel mese di marzo.

Parlando di un settore merceologico sensibile come questo, il contesto generale si colloca in una situazione che ha vissuto molte criticità ed altre è chiamato ad affrontarne. La crisi pandemica, dove per altro il cleaning è stato un protagonista del nostro quotidiano (e continuerà ad esserlo per molto tempo ancora con nuove abitudini acquisite e destinate a permanere), ha affrontato una emergenza che ha portato evoluzione ed innovazione nelle formulazioni, tecnologie di processo, nei servizi di distribuzione. A ciò si è aggiunto il problema di pesanti difficoltà logistiche che hanno messo a dura prova i sistemi di approvvigionamento delle materie prime e delle consegne. Inoltre, come purtroppo sappiamo dalla cronaca di questi mesi, nuovi elementi di crisi sono all’orizzonte.

Tutto questo in un contesto regolatorio che, questa è la sua funzione, propone o detta a seconda dei casi, nuovi target ed orizzonti sulla scorta di un continuo sviluppo di conoscenza.

La grande capacità di reazione e progettualità che caratterizza da sempre le aziende di detergenza trova spazio nell’incontro di H3i attraverso la voce dei suoi protagonisti.

Nel corso dei due giorni dell’evento i visitatori potranno beneficiare di un programma ricco di contenuti che affronterà le sempre più stringenti problematiche normative, commerciali, marketing, oltre che tecnologiche, mentre l’area espositiva porterà i visitatori a diretto contatto con l’offerta del mercato in termini di prodotti, tecnologie e servizi. GSA il Giornale dei Servizi Ambientali è media partner della manifestazione.

La partecipazione a Esposizione, Conferenza e TechFocus è gratuita.

Durante la conferenza, sarà possibile ascoltare le voci delle associazioni di settore come Federchimica (Assocasa/Aispec), APPLIA ed AssICC; mentre per la parte analitica interverranno Innovhub ed Eurofins.

Le aziende produttrici sul podio saranno Chemical Flacer, Italchimica, Reckitt Benckiser e The Okapi Network mentre il mondo del packaging sarà rappresentato da Serioplast e Reverse. Per le fragranze e detergenza sarà possibile ascoltare il contributo di Expressions Parfumées. La tecnologia impiantistica vedrà gli aggiornamenti di Ballestra. Sostenibilità e micro cleaning saranno al centro dell’intervento di Specialities, mentre Legalitax approfondirà alcuni aspetti legali relativi a problematiche sensibili per le aziende del settore.

Per iscrizioni www.booking-event.it/event/h3i2022visitatore