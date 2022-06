FORUM AIDPI 2022 per un Pest Management sostenibile

13-14 OTTOBRE 2022, PALACONGRESSI di RIMINI

Il Pest Management e la Sanificazione sono settori strategici ed essenziali per la tutela della salute umana ed animale, con particolare riguardo alla protezione dei gruppi vulnerabili e con programmi specifici per la Food Safety. Le attività di gestione infestanti, inoltre, vedono, come ulteriori campi di applicazione, la tutela dei beni e del patrimonio culturale, la cura del verde extra-agricolo e la protezione dell’ambiente.

Per tali ragioni, il Pest Management e la Sanificazione sono da considerarsi attività “sostenibili” per definizione, in considerazione della triplice anima – ambientale, economica e sociale – della sostenibilità stessa.È pertanto necessario e strategico trattare di sostenibilità, ma con cognizione di causa e competenza.

Il Forum AIDPI 2022 “Pest Management sostenibile: opportunità e sviluppi futuri”, che avrà luogo a Rimini il 13 e 14 ottobre prossimi e organizzato da Sinergitech, ha lo scopo di fornire delle risposte e degli spunti, coinvolgendo le Parti interessate, continuando un confronto già avviato e definendo lo stato dell’arte e le prospettive future.

Saranno, dunque, prese in considerazione quattro macroaree di interesse:

1. Concetti generali di sostenibilità e norme applicabili

1. Tutela della biodiversità

1. Tecniche e sistemi di Pest management sostenibile

1. Sostenibilità in azienda: l’importanza delle persone e della formazione

Saranno richiesti patrocini e partnership con Enti pubblici e privati fortemente impegnati nello Sviluppo Sostenibile.I destinatari dell’evento sono i Fornitori Professionali di Servizi di Disinfestazione, i Fornitori del settore, i Fruitori dei servizi, Consulenti (Agronomi, Biologi, Tecnologi alimentari, ecc.), le Autorità Sanitarie, gli Enti di certificazione, le Pubbliche Amministrazioni, Formatori, Medici, Medici Veterinari e Personale Sanitario.

Per Info: Licia Rosetti Betti segreteria@aidpi.it cell. 3921111653