Fimap incrementa il fatturato e raddoppia la superficie con il nuovo centro logistico

Fimap ha da poco aperto un nuovo centro logistico che sorge su una superficie di 11 mila metri quadrati, proprio accanto alla sede principale a Santa Maria di Zevio, in provincia di Verona. Il centro logistico realizza le necessità della nuova fase di crescita che Fimap sta attraversando, in cui maggiori volumi produttivi, digitalizzazione e il concept dei prodotti più recenti hanno reso indispensabile realizzare una struttura adeguata.

Parte del merito di tale crescita si deve a una visione sulla pulizia che include la tecnica e la gestione oltre al prodotto. Fimap ha continuamente affiancato allo sviluppo dei prodotti quello di tecnologie e software, per arrivare a fornire la giusta soluzione, renderla efficace in applicazioni specifiche e mantenerla efficiente nel tempo, arrivando infine ad elaborare un procedimento sistematico, il Metodo Fimap.

Il nuovo centro chiude il cerchio, portando anche la logistica al livello 4.0. È il frutto di un progetto su misura i cui tutto viene coordinato in modo automatico da un software WMS avanzato che ottimizza i processi di intralogistica, velocizzando le operazioni di raccolta e approvvigionamento, semplificando i flussi di lavoro, riducendo le tempistiche di preparazione degli ordini ed evitando errori.

Ne consegue un notevole aumento della produttività e una drastica diminuzione di costi e tempi operativi. Il progetto è strettamente connesso con altri investimenti già sostenuti dall’azienda, tra cui il recente potenziamento del canale e-commerce B2B MY FIMAP, con cui la rete di partner Fimap acquista direttamente online. Dall’input esterno quindi, l’inserimento dell’ordine, fino alla sua evasione, la tecnologia digitale regola le attività, garantendo trasparenza di informazione, tracciabilità e velocità.

Con un’evasione degli ordini in 24 ore, i partner Fimap possono garantire ai propri clienti un servizio di assistenza veloce ed efficace, in grado di evitare i temuti fermi macchina che compromettono la produttività degli interventi, assicurando un più alto ritorno sull’investimento. Inoltre, poter contare sulla pronta risposta del nuovo magazzino Fimap consente una gestione semplificata con un investimento inferiore, in quanto il partner Fimap non deve più affrontare i costi di un proprio stock, può richiedere solo ciò che gli serve quando gli serve, senza sostenere ulteriori spese.

Con il nuovo centro logistico Fimap si occupa anche della gestione delle spedizioni per la rete e questo consente di efficientare i piani di carico, permettendo di trasportare il massimo quantitativo con il minimo dei veicoli, quindi diminuire sia le prese che il numero dei trasporti, con una conseguente riduzione della CO 2 prodotta. La struttura è sì automatizzata ma è stata progettata con una copertura di pannelli fotovoltaici che la rende quasi autosufficiente, arrivando a soddisfare il 70% del fabbisogno energetico dello stabilimento.

www.fimap.com