erGO! clean di Unger vince il PLUS X Award

L’innovativo sistema di pulizia dei pavimenti erGO! clean di UNGER non è solo funzionale, ma anche ergonomico e dal design accattivante : questo è stato anche il verdetto della giuria del PLUS X Award, che lo ha decretato miglior prodotto del 2022.Per ricevere il prestigioso PLUS X Award, bisognava eccellere in bel 7 categorie: innovazione, alta qualità, design, funzionalità, facilità d’uso, ergonomia ed ecologia. Il sistema erGO! clean ha ottenuto punti in quattro di queste e si è anche assicurato l’ambito sigillo di qualità “Miglior prodotto dell’anno 2022”.

L’ergonomia incontra l’innovazione

“Il premio ‘Miglior prodotto dell’anno 2022’ ci rende estremamente orgogliosi”, afferma Dietmar Bernstein, direttore Product Management di UNGER. “Abbiamo sviluppato erGO! clean perché gli strumenti standard per la pulizia dei pavimenti causavano spesso dolori nella zona della schiena e del collo, innescati soprattutto dai continui piegamenti. Il serbatoio dell’acqua sostituibile di erGO! clean elimina la necessità di trasportare secchi pesanti. Il manico telescopico si adatta anche alle diverse dimensioni del corpo e supporta il movimento di pulizia con la sua forma a S, in modo da richiedere solo uno sforzo minimo. Inoltre, il meccanismo di dosaggio preciso consente di lavorare in modo rapido e pulito”.

Il sigillo di qualità PLUS X Award

Il PLUS X Award caratterizza i marchi per la qualità e l’innovazione dei loro prodotti ed è considerato il più grande premio per l’innovazione nel campo della tecnologia, dello sport e del lifestyle. “Come professionista del settore, i riscontri da parte degli utenti sono estremamente importanti per noi”, sottolinea Dietmar Bernstein “Il fatto che ora stiamo ricevendo conferme positive dagli esperti ci motiva ancora di più e dimostra che possiamo rendere le sfide del lavoro quotidiano notevolmente più facili con i nostri prodotti innovativi”.

Ulteriori informazioni: www.ungerglobal.com