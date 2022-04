Ecco i vincitori degli European Cleaning & Hygiene Awards 2022

I principali fornitori di servizi, produttori e distributori del settore della pulizia e dell’igiene in Europa si sono riuniti a Bruxelles la sera del 28 aprile scorso per celebrare il meglio del settore. L’evento si è svolto presso l’Hotel Le Plaza, dove sono stati premiati i finalisti e svelati i vincitori. Dopo oltre due anni di assenza a causa del COVID-19, i premi hanno ricevuto un numero senza precedenti di iscrizioni, con i giudici che hanno esaminato oltre 160 nomination. Con 39 finalisti in 10 categorie, i vincitori sono stati:

Miglior uso delle soluzioni tecnologiche avanzate da parte dei fornitori di servizi​

Principle Cleaning Services & Landsec at Dashwood House

Investimento nel training

Breedweer Facilitaire Diensten

Eccellenza nella collaborazione cliente/impresa

Incentive FM with Beaumont Leys Shopping Centre

Start-Up dell’anno

TRU

​Migliore prassi​ di sostenibilità

Essity

Momentum Support

Sostegno alla diversità sul luogo di lavoro

Breedweer

Migliore iniziativa per rialzare il profilo del settore del cleaning professionale

ANIP Confindustria

Innovazione tecnologica dell’anno

Gaussian Robotics

LionsBot

Leader dell’anno

Dominic Ponniah, Cleanology

Premio Astro Nascente

Martina Alexandrino, Principle Cleaning Services

Editore dello European Cleaning Journal e fondatrice dei premi, Michelle Marshall, ha dichiarato: “Dopo oltre due anni di distanza è stato assolutamente fantastico riunire l’industria della pulizia professionale ancora una volta per celebrare tutti i brillanti risultati degli ultimi anni. L’evento è stato il maggior successo fino ad oggi, lo standard delle iscrizioni di quest’anno ci ha davvero sbalordito e ogni finalista dovrebbe sentirsi incredibilmente orgoglioso del proprio contributo al settore della pulizia e dell’igiene. Congratulazioni a tutti i vincitori della serata”.

I premi, gli unici premi paneuropei a riconoscere il settore delle pulizie professionali, sono stati lanciati dall’European Cleaning Journal e sono organizzati dall’Environment Media Group. La giuria era composta da: Michelle Marshall, Lynn Webster, Juan Díez de los Ríos de San Juan e Frank Veneman. Gli sponsor di quest’anno includono Boma, Kärcher, Tork, Interclean, Ceris Burns International, Jangro, Greenspeed, Truvox International, Vectair Systems, i-Team, Vermop e LionsBot International.

GSA il giornale dei servizi ambientali media partner per l’Italia.