Corsi professionali di pulizia dei vetri

Con l’allentamento delle restrizioni post Covid, sono ripresi a pieno ritmo i corsi professionali di pulizia del vetro organizzati dai rivenditori Unger e rivolti agli operatori delle imprese di pulizia. La domanda di questi corsi, estremamente pratici, è in continuo aumento: sempre più imprese decidono infatti di investire in attrezzature e formazione per creare la cosiddetta “squadra vetri”.

L’obiettivo di questi corsi è quello di aumentare la produttività degli operatori da una media di 40-50 mq/ora ad una media di 80-90 mq/ora, avvicinandosi così alle performance europee ed in particolare anglosassoni che si assestano sui 120-130 mq/ora. La cosa interessante è che la maggiore produttività non viene ottenuta facendo lavorare più velocemente gli operatori, ma andando ad eliminare le inefficienze come gli inutili piegamenti, le rifiniture con la carta, i doppi passaggi …

Tutto ciò è possibile attraverso l’impiego di specifiche attrezzature (in particolare della linea Ninja ed Ergotec) e di tecniche di pulizia avanzate “copiate” ai window cleaners inglesi che prevedono l’utilizzo congiunto di due mani ed evitano l’asciugatura dei bordi attraverso la famosa tecnica ad “S”.

Inoltre nei corsi vengono affrontate le problematiche maggiormente diffuse, come la rimozione del calcare, la gestione di vetri con pellicole, il lavaggio di vetri in quota sia tramite aste tradizionali che tramite gli innovativi sistemi con aste idriche ed acqua demineralizzata.

Per maggiori informazioni potete scrivere un’email a italia@ungerglobal.com