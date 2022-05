Coopservice e la sicurezza sui luoghi di lavoro

La Coopservice Safety Week 2022 si è svolta dal 26 al 29 aprile scorsi con un interessante convegno il 28 con lo scopo di riflettere sulla consapevolezza del ruolo di ognuno di noi nella tutela della sicurezza, stimolare i comportamenti sicuri ed eticamente accettabili, ed esaltare il gioco di squadra e l’impegno comune che rende vincenti anche sui temi della prevenzione.

“Per noi la sicurezza e la salvaguardia della salute, la partecipazione ed il benessere delle persone sono obiettivi primari di una ‘vera’ cooperativa” – ha dichiarato il Presidente Roberto Olivi nel suo intervento di apertura del convegno. “Gli obiettivi, che mirano alla riduzione sistematica degli infortuni a beneficio delle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori, della cooperativa e dei nostri clienti, non sono solo un obiettivo strategico aziendale ma costituiscono anche un parametro di misurazione delle prestazioni dei manager, secondo le più aggiornate e virtuose pratiche aziendali. L’impegno per sviluppare in azienda la cultura della sicurezza risponde a motivi economici, legali ed etici ed i risultati migliori si ottengono se c’è un giusto equilibrio tra tutte queste motivazioni”.



Durante il Convegno sono stati premiati 8 cantieri che hanno raggiunto le migliori performance in termini di sicurezza:

Asolo Hospital Service – Global Service | Linea Energy & Technical Services

Magazzino Economale e Farmaceutico di Desenzano | Linea Energy & Technical Services

PSIS Padova | Linea Moving & Handling Services

Ospedale Monselice | Linea Cleaning & Soft Services

Ospedale Marostica | Linea Cleaning & Soft Services

Fondazione IRCCS – Istituto Nazionale dei Tumori | Linea Moving & Handling Services

Area Security Solutions | Linea Security Services

REMS di Capoterra | Linea Security Services