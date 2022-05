Interclean Amsterdam 2022: un grande successo

Si è chiusa il 13 maggio scorso la manifestazione olandese e i dati diffusi dagli organizzatori di Interclean Amsterdam 2022 parlano chiaro: 669 gli espositori internazionali e 25886 visitatori provenienti da 125 paesi. Un risultato più che lusinghiero per i 4 giorni di manifestazione in cui si è respirato un clima molto positivo e dove tutti hanno approfittato per ritrovarsi di persona dopo una pausa di quattro anni dovuta alla pandemia da Covid 19.

Particolare attenzione è stata riservata ai giovani talenti, alle pulizie nel settore sanitario e all’aggiornamento per i Facility Manager. A partire dal mese prossimo, coloro che vogliono rivedere i momenti salienti della fiera potranno guardare le varie sessioni tramite Clean Connect.

Questo il commento di Robert Stelling, Direttore di Interclean Global Events: “Possiamo guardare indietro a quattro giorni di grande successo. Abbiamo ricevuto molte risposte positive da contatti commerciali che sono rimasti piacevolmente sorpresi dall’internazionalità della manifestazione, espositori che hanno potuto stringere molti più nuovi contatti o chiudere nuove commesse e relatori che hanno parlato con entusiasmo del vasto pubblico e della loro disponibilità a interagire. Questa settimana ha dimostrato che il potere dell’interazione personale è estremamente prezioso. Sono anche orgoglioso del Forum sulla pulizia sanitaria in cui abbiamo colmato il divario tra la prevenzione delle infezioni e la pulizia. Fantastico anche vedere come il nostro settore sta affrontando la sostenibilità. Inoltre, abbiamo appreso che la robotizzazione è ora davvero decollata”.

Amsterdam Innovation Award supporta l’organizzazione Amref Flying Doctors

Fedele alla tradizione, l’Amsterdam Innovation Award è stato assegnato il primo giorno di apertura di Interclean. Quest’anno l’ambito trofeo è stato assegnato al panno Tork ultraresistente per la pulizia, biologico al 99% e certificato Biobased, che ha stravinto risultando sia vincitore assoluto sia vincitore nella categoria Sostenibilità & Ambiente. La somma raccolta dai partecipanti all’ Amsterdam Innovation Award di € 12.675 è stata consegnata ad Amref Flying Doctors per sostenere i loro progetti in Etiopia.

Interclean Amsterdam dà appuntamento al 2024 dal 14 al 17 maggio.