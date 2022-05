ANID: costituita la Commissione “Certificazione”

Il consiglio direttivo di A.N.I.D. ha ritento opportuno istituire una Commissione specifica di “Certificazione”, viste le necessità scaturite dai vari accordi e memorandum d’interesse di cui l’Associazione si è fatta promotrice.

La Commissione è composta da tecnici e titolari delle aziende di servizi, esperti e consulenti dell’intera filiera del settore, attingendo anche alle figure professionali provenienti dalle imprese produttrici, dalle società distributrici facente riferimento alla gestione degli infestanti.

Alla luce delle varie attività poste sui tavoli istituzionali, tra cui la certificazione per le imprese che lavorano in ambito Bio, tramite ICEA e FederBio, la realizzazione del percorso delle Certificazioni delle competenze con CEPAS, la proposta di indirizzo formativo scolastico di cinque anni per gli istituti tecnici per la nascita della figura del tecnico addetto alle disinfestazioni e sanificazioni, la neocostituita Commissione si pone gli obiettivi di: