Il Ministero del Lavoro, con Decreto n. 25 del 6 giugno c.a., ha aggiornato il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi, in maniera distinta per gli operai e per gli impiegati sia a livello nazionale che a livello provinciale, riferito ai periodi decorrenti da luglio 2021 e da luglio 2022.

Il decreto, con le relative tabelle, tiene conto dei recenti rinnovi contrattuali.

