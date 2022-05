Ad Interclean l’anteprima mondiale della nuova lavasciuga pavimenti GMG di Fimap

Fimap ha aperto il primo giorno della fiera Interclean Amsterdam 2022 presentando in anteprima mondiale il suo ultimo prodotto, la lavasciuga pavimenti GMG. Dal vivo, presso lo stand, e sui canali social, GMG ha raccolto continui apprezzamenti per le sue innovative caratteristiche. Colpisce da subito per l’aspetto imponente, essendo una macchina destinata a spazi molto grandi, ma più ci si avvicina e si scoprono i dettagli, più aumenta l’ammirazione per gli eccezionali contenuti progettuali.

Caratteristiche GMG

GMG lava e asciuga i pavimenti a 9 km/h, un primato che fa crescere la produttività del 30%. La potenza è invece l’ingrediente che rende GMG inarrestabile anche considerate le caratteristiche e le complessità degli ambienti a cui è destinata. Può lavorare ininterrottamente per 10 ore con una sola carica delle batterie al litio, pulisce a pieno carico rampe con pendenze fino al 20%, e con i motori brushless la potenza erogata è sfruttata al massimo, perché non c’è alcuna dispersione. Nemmeno la tipologia di sporco può mettere GMG in difficoltà, con la possibilità di portare la pressione sulle spazzole fino a 250 kg. Inoltre, GMG è l’unica lavasciuga pavimenti ad avere un sistema di aspirazione sulla spazzola laterale: questo consente non solo di essere efficace lungo i bordi ma di estendere ulteriormente la pista di pulizia, aumentando di conseguenza la produttività.

Assistenza digitale per aumentare la produttività

Il display della versione Plus diventa un vero e proprio assistente durante tutto l’intervento. Suggerisce all’operatore i parametri corretti grazie a 9 programmi di pulizia preimpostati, che evitano perdite di tempo, incertezze e assicurano di raggiungere sempre il risultato desiderato.

Sistemi di sicurezza avanzati per una protezione totale

La scocca robusta avvolge la macchina proteggendola e prolungando la sua vita utile. La postazione di guida accoglie l’operatore in una seduta confortevole e sicura in cui la strumentazione è disposta per favorire ergonomia, intuitività ed evitare distrazioni. Ai sensori anticollisione e alla telecamera posteriore si aggiunge la possibilità di installare il Blue Safety Spotlight, offrendo un pacchetto di sicurezza davvero efficace, soprattutto quando si lavora all’interno di ambienti in cui si possono trovare ostacoli sia fissi che in movimento. Il Blue Safety Spotlight proietta una luce blu che avverte della presenza di GMG evitando così incidenti. Permette di svolgere l’intervento in sicurezza senza intralciare la routine della struttura che si sta pulendo.