47° Congresso ANMDO: verso una nuova sanità e una nuova salute

Il 47 Congresso ANMDO 2022, che celebra i 75 anni dell’Associazione, si terrà a Bologna il 6 – 7 – 8 giugno prossimi al Palazzo della Cultura e dei Congressi. La tre giorni si propone, nell’ottica di una valutazione accurata degli obiettivi e delle attività previste dal PNRR 2021-2026, di affrontare, mediante letture, relazioni, seminari, tavole rotonde, confronti diretti, presentazione di Poster e Comunicazioni, gli aspetti innovativi fondamentali per una nuova sanità ed una nuova salute nel nostro Paese.

Verranno, pertanto, analizzate, dall’osservatorio delle Direzioni sanitarie, le tematiche dell’immediato futuro, mettendo in evidenza gli aspetti che potranno rafforzare l’assistenza sanitaria, nonché le strategie e le misure preventive e innovative da adottare per il rilancio del sistema sanitario nazionale.

Sarà dato particolare risalto all’evoluzione dell’antibioticoresistenza nel postCOVID e della vaccinoprofilassi, alle risorse umane come fulcro per il rilancio del sistema sanitario nazionale, alla ridefinizione delle competenze in un sistema sanitario sempre più competitivo, anche riflettendo sulla formazione dell’igienista.

Alcune Sessioni saranno specificatamente dedicate alle prospettive dell’edilizia sanitaria, ospedaliera e territoriale, e al ruolo del Direttore sanitario nella progettazione ospedaliera, nonché alla gestione della documentazione sanitaria, alla luce della normativa vigente, e all’innovazione organizzativa, tecnologica, alla digitalizzazione e alla telemedicina.

Verrà dedicato anche spazio alle strategie e ai programmi per il contrasto di nuove malattie emergenti e a nuove proposte per la continuità assistenziale nelle malattie croniche.

Registrazione On-line collegandosi al sito www.noemacongressi.it