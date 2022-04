Sutter Professional innova ancora nella disinfezione

Sutter Professional continua ad essere in prima linea nel mondo della disinfezione grazie al passaggio ai nuovi disinfettanti a base di quaternari di quinta generazione con principi attivi più performanti rispetto agli attuali. Il nuovo ONDA Next (PMC n. 20575), che sarà disponibile in vari formati, ha una nuova formula che mantiene le proprietà di persistenza e nota dell’attuale celebre Onda.

Ma le novità nel mondo Sanify non finiscono perché è appena stato ottenuto il PMC per il nuovo Cleanox Plus a base di ossigeno e quaternari, certificato anche come virucida (PMC n. 21018) e tra i prodotti virucida in arrivo le nuove Tabs Chlorine, pastiglie a base cloro (PMC n. 20569), il nuovo Xtra-Calc Plus, a base di acido formico in trigger 750ml (PMC n. 20949) e il nuovissimo Onda Spray, disinfettante virucida per superfici in bombola aerosol a base alcool e fenoli (PMC n. 20977).

In materia di certificazioni assistiamo al lancio di Eco Stripper e Eco Wax, una cera e di un decerante certificati secondo l’Ecolabel austriaco “Umweltzeichen”, che vale come certificazione di tipo 1.

Per il mondo della lavanderia Oxipur presenta invece la novità del profumo sugli ammorbidenti con due nuove varianti di Soft Power Caps, ancora più ricche di microcapsule e profumo e novità anche su Clean Active, il detergente di punta che migliora ancora grazie ad una nuova materia prima al suo interno che contribuisce a ridurre la dispersione del colore nel bagno di lavaggio. Deliwool invece, il detergente per lana e delicati,migliora grazie ad una molecola anti-peeling che contribuirà a ridurre la formazione dei fastidiosi pallini sui capi.

