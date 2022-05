Tutti i marchi ISC a Interclean 2022

Sarà difficile non incontrare ISC a Interclean 2022… Tutti i marchi che hanno scelto ISC come distributore italiano sono presenti ad Amsterdam dal 10 al 13 maggio: Tennant, SoftBank, LionsBot, Victory, Orbot, Rosemor, Baudoin, Sibilia, i-team.

La cobotica sarà sicuramente l’argomento di questa edizione e ISC ha molto da raccontare, perché ha studiato, selezionato e iniziato a inserire in Italia le migliori soluzioni al mondo per la pulizia autonoma dei pavimenti, con l’obiettivo di proporre soluzioni puntuali per ogni esigenza specifica, anche nella pulizia autonoma.

Le diverse proposte cobotiche di ISC si integrano perfettamente nella gamma, non creando competizioni tra marchi, anzi, facilitando e potenziando le opportunità di avviare una transizione tecnologica rapida e non traumatica. Tema che il CEO di ISC, Stefano Grosso, affronterà, come founder member di Facility Data Standard, nell’incontro:

“Il valore di un ecosistema smart nella distribuzione e assistenza di macchine per la pulizia”

Mercoledì 11 maggio, ore 14

Stand FDS, n. 05.638 – Interclean 2022

FDS è un’associazione internazionale senza scopo di lucro, in cui sono coinvolti i più importanti attori del mondo del cleaning e del facility management, che ha l’obiettivo di realizzare un linguaggio condiviso, uno standard aperto e globale, per connettere diversi device IoT di uno smart building ad un unico gestionale, per fare in modo che i dati possano essere trasferiti e integrati in modo sicuro, rapido ed economicamente sostenibile.