Tutte le macchine per la pulizia che puoi immaginare, con RCM

Nexbot, il robot collaborativo è finalista all’Amsterdam Innovation Award

RCM ha una gamma macchine per la pulizia tra le più complete al mondo: anche stradali e robot. Innovazione e tradizione: in 55 anni di attività, il brand italiano RCM motoscope e lavasciuga ha reso unico il proprio parco macchine per la pulizia professionale e aziendale, con lavapavimenti e spazzatrici per le differenti casistiche di pulizia ed esigenza di ciascun settore.

Le macchine RCM sono state progettate in collaborazione con clienti e risolvendo problemi specifici:

· lavapavimenti professionali uomo a terra e uomo a bordo,

· spazzatrici industriali,

· spazzatrici stradali (Macroclean, gruppo RCM)

· Nexbot, il robot collaborativo (cobot), nato dalla collaborazione con Automate. Il progetto è stato selezionato agli Amsterdam Innovation Awards, il prestigioso premio internazionale del mondo del cleaning, nella categoria Forza lavoro e Ergonomia, per l’efficienza e la tecnologia che consente lunghissimi turni di lavoro consecutivi. E’ una macchina lavasciuga autonoma fatta per pulire rapidamente grandi aree con minimo impatto ambientale e maggiore redditività.

Quando un unico fornitore conviene?

Avere in azienda più macchine per la pulizia RCM ha i suoi vantaggi. Le aziende che collaborano con RCM sono sempre più orientate ad una gestione della flotta più semplice.

Queste macchine sono progettate tenendo conto dell’esigenza di unificare i comandi e le interfacce grafiche degli stessi per agevolare l’operatore nell’utilizzo dei diversi modelli e di avere pezzi di ricambio intercambiabili e utilizzabili su più macchine RCM (ad esempio le spazzole, gomme tergi, filtri ecc.). Questo rende più semplice l’approvvigionamento e la manutenzione ordinaria delle macchine, agevolando gli operatori e riducendo i costi di gestione.

E per i più esigenti c’è anche RADAR, il sistema di gestione delle flotte di RCM per il controllo e il monitoraggio delle spazzatrici e delle lavapavimenti. RADAR è un portale web raggiungibile da qualunque dispositivo multimediale e fornisce alle aziende un servizio di geolocalizzazione, informazioni sull’uso e la manutenzione per l’ottimizzazione dei costi e gestione personalizzata delle macchine.

