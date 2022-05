Sei pronto a sperimentare il futuro del cleaning?

Tra le novità presentate da Comac a Interclean di Amsterdam 2022 c’è il nuovo SELF.Y, il compagno di pulizia collaborativo e intelligente. Progettato sin dal principio per supportare una collaborazione sicura e semplice tra la macchina e chi la utilizza, è una macchina in grado di combinare prestazioni e produttività per innalzare il livello delle operazioni di pulizia. Ma vediamolo più da vicino.

LE CARATTERISTICHE DEL NUOVO SELF.Y

Pista di pulizia: 550 mm

Serbatoio soluzione: 50 l

BATTERIA LITIO

Batteria Li-ion per 1h di autonomia

Nessuna manutenzione necessaria

Massime performance

Carica rapida

INTELLIGENTE

Progettato per una collaborazione estremamente sicura tra te e il tuo SELF.Y

Puoi insegnare il lavoro al tuo SELF.Y, non ti servono competenze di programmazione

Y combina prestazioni e produttività per portare a un livello superiore le tue operazioni di pulizia

FACILE E INTRINSECAMENTE SICURO

Semplice da configurare, anche per gli utilizzatori meno esperti

Display touch screen

Interfaccia semplice e intuitiva

NAVIGAZIONE ECCELLENTE