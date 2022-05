Roberto Ferro (Unilever) eletto Presidente di Assocasa – Federchimica

In occasione dell’Assemblea annuale che lo ha eletto sono stati presentati anche i dati dell’Osservatorio sulla detergenza

Assocasa (Associazione Nazionale detergenti e specialità per l’industria e per la casa, che fa parte di Federchimica), in occasione della sua Assemblea annuale ha rinnovato gli Organi Direttivi: Roberto Ferro è stato eletto Presidente dell’Associazione per il triennio 2022/2025.



Ferro, Regulatory Affairs Manager di Unilever, ha già ricoperto ruoli di responsabilità all’interno di Assocasa e di A.I.S.E. (Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d’Entretien) l’organo di rappresentanza del settore detergenza a livello europeo.

In veste di nuovo Presidente, ha introdotto la presentazione dei nuovi dati del market monitor della detergenza, realizzato da Assocasa in collaborazione con NielsenIQ. E ha detto: “I prodotti per la detergenza si confermano alleati preziosi delle famiglie italiane per assicurare pulizia, igiene e benessere. I dati presentati ci restituiscono una fotografia chiara di come si stia ristabilendo un equilibrio dopo il periodo di difficoltà causata dalla pandemia; periodo nel quale tutto il settore della detergenza ha giocato un ruolo chiave per aiutare le famiglie a rendere le loro case un nido sicuro. Ora non solo c’è maggiore attenzione, ma in molti casi i modi di curare la casa sono cambiati e riflettono il valore sociale dei prodotti per la pulizia e la manutenzione”.



Benessere e sostenibilità restano due importanti elementi di traino di questa crescita. In questo contesto l’industria della detergenza ha guardato, con molta più attenzione, non soltanto alla soddisfazione dei bisogni delle famiglie in termini di igiene e pulizia della casa, ma anche alla sostenibilità per combattere sprechi e promuovere la convenienza, la praticità d’uso e il benessere in generale. L’attenzione è rivolta al singolo consumatore, affinché sia ben informato e consapevole nell’utilizzo dei prodotti della detergenza, dato il suo ruolo fondamentale attraverso il giusto dosaggio e le corrette abitudini d’uso durante le operazioni di pulizia e manutenzione della casa.