Per vetri puliti e senza aloni

Unger propone i nuovi tergivetri ErgoTec e le guide a S con le gomme verdi di alta qualità e ad alte prestazioni:

Tergivetro ErgoTec con gomma verde ad alte prestazioni nelle dimensioni di 35 cm e 45 cm per raggiungere risultati privi di aloni

Guide a S con gomma verde nelle misure di 25 cm, 35 cm, 45 cm e 55 cm, compatibili con le impugnature per tergivetri Ergotec, S e Pro per avere delle superfici perfettamente pulite.

Perché avere la gomma per tergivetri verde di UNGER?

La sua capacità di scorrimento è eccezionale, garantisce un tiratura senza aloni e convince per la sua lunghissima durata, semplicemente vera qualità professionale Made in Europe!

Guide completamente premontate con gomma per tergivetri verde

Disponibili in acciaio inossidabile nelle misure di 25 cm, 35 cm, 45 cm e 55 cm

Compatibili con le impugnature per tergivetri ErgoTec, S e Pro

Possibilità di regolare le posizioni

Cosa rende il nuovo tergivetri ErgoTec così speciale?

Impugnatura ergonomica con due componenti per una presa perfetta

Robusta guida a S in acciaio inossidabile

Sostituzione semplice della gomma e della guida tramite la molla a S

Posizioni regolabili in modo variabile

Che caratteristiche hanno le guide a S?

Facile sostituzione della gomma.

La combinazione della gomma per tergivetri verde con il tergivetri ErgoTec e le guide a S non lascia nulla al caso. Le guide a S con la sua gomma verde si adattano a quasi tutte le impugnature Unger. Non esiste modo più semplice di pulire le finestre!