Massima sicurezza per l’operatore con Pockety di TTS

Igienizzazione delle mani, adozione dei dispositivi di protezione, disinfezione degli ambienti: la pandemia ci ha obbligato ad adottare pratiche prettamente sanitarie in ogni ambiente al fine di contrastare la diffusione del Covid-19. Allo stesso modo, ci impone di gestire l’attrezzatura utilizzata per la pulizia e la disinfezione come potenzialmente contaminata per tutelare l’operatore e prevenire la contaminazione crociata.

TTS ha realizzato a tal proposito un sistema per lo sgancio touch-free dei ricambi grazie al quale è finalmente possibile dismetterli senza entrare in contatto con sporco, virus e batteri. Pockety mette in sicurezza l’operatore che non è più costretto a toccare le fibre sporche per sganciare i ricambi usati né deve chinarsi ripetutamente per raccoglierli dal pavimento, con conseguenti dolori articolari.

L’innovativo sistema riduce i tempi delle operazioni e dunque i relativi costi: il coperchio sgancia i ricambi istantaneamente mentre il telaio li aggancia in un attimo assicurando una rapida messa in opera. Infine, l’apposito sacco a rete posizionato nel secchio raccoglie i ricambi dismessi, velocizzando e rendendo ancora più igienico lo svuotamento.

Pockety è compatibile con l’intera gamma di ricambi con tasche, lavabili e usa e getta: l’operatore può così utilizzare il ricambio più adeguato al tipo di superficie da trattare e al grado di sporco presente.

www.ttsystem.com

Interclean 01.431