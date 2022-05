Imprese e dealers, quali sono i guanti giusti da utilizzare?

Troppo spesso gli utilizzatori dei guanti monouso e chi deve deciderne l’acquisto hanno conoscenze limitate dei materiali e delle caratteristiche distintive di un guanto rispetto ad un altro. Nel settore del professional cleaning è risaputo che un’esposizione prolungata agli agenti chimici presenti nei prodotti per la pulizia può essere causa di irritazioni cutanee. Proprio per questo è indispensabile lavorare prendendo le debite precauzioni e indossando i dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei.

Reflexx propone un’ampia gamma di guanti monouso e riutilizzabili testati per resistere a diversi agenti chimici presenti nei detergenti per le pulizie. Da sempre attenta alle necessità del mercato e alla ricerca costante di prodotti innovativi, ha introdotto il nuovo Reflexx N71. Un guanto monouso in nitrile senza polvere da 4,2 gr di peso IPOALLERGENICO adatto a tutte le persone soggette a dermatiti allergiche alle mani.

È realizzato con tecnologia LOW DERMA ™ che prevede un processo produttivo privo di metalli pesanti ed elementi chimici acceleranti (ad es. tiurami) generalmente impiegati durante la produzione dei guanti monouso in nitrile. Il guanto mantiene l’elasticità e garantisce protezione ma anche massima compatibilità con le mani di chi soffre di allergia di tipo IV ai guanti in nitrile.

Con uno spessore di 0,09mm, Reflexx N71 rappresenta il giusto equilibrio tra protezione e sensibilità e fa sì che possa essere un articolo trasversale per diversi usi, dall’industria leggera al food.

Interclean stand 11.312