Ghibli & Wirbel : innovazione e MADE IN ITALY a Interclean

Ghibli & Wirbel S.p.A. è un’importante realtà industriale italiana specializzata nello sviluppo e nella produzione di macchine per la pulizia professionale. Grazie a più di 50 anni di esperienza, rappresenta oggi uno dei principali attori del settore del cleaning in Europa.Con una struttura di 40.000 m2 di stabilimento, 5 linee produttive primarie, un reparto di stampaggio con 11 presse a iniezione e un magazzino di 20.000 m2, Ghibli & Wirbel produce e sviluppa tutti i suoi prodotti presso l’impianto produttivo del nord Italia.

Un’ampia gamma di macchine per la pulizia interna: aspiratori, lavamoquette, generatori di vapore, monospazzole e lavasciuga pavimenti caratterizzate da robustezza, efficienza e semplicità d’utilizzo. La recente introduzione delle nuove famiglie delle spazzatrici e dei sanificatori completa la già ricca offerta di prodotti.

L’azienda incorpora al meglio tutti i valori dell’imprenditoria italiana, la passione per il lavoro e la qualità del Made in Italy. Da sempre opera in una logica di ricerca della qualità, di innovazione tecnologica e di design, di serietà e coerenza a livello produttivo e commerciale.

Fortemente legata al territorio, Ghibli & Wirbel ha una forte propensione all’export dove realizza circa il 70% del suo fatturato. L’azienda, inoltre, vanta un controllo strategico in quattro importanti mercati (Russia, Germania, Francia e Repubblica Ceca) grazie alle sue filiali ed è presente in tutto il mondo attraverso importatori o dealers.

