Falpi: il vostro eco-partner 

Falpi è presente anche quest’anno ad Interclean – Amsterdam 2022, con uno stand rinnovato, dove trovano spazio i prodotti di punta dell’azienda biellese che fa del Made in Italy, della qualità e della sostenibilità ambientale i suoi punti di forza sul mercato.

Nata nel 1987, Falpi si è da sempre contraddistinta per la sua filosofia basata sull’innovazione e sulla durabilità dei suoi prodotti, impegnandosi costantemente nella ricerca di nuove soluzioni e sistemi in grado di ridurre gli impatti ambientali. Da tempi non sospetti, infatti, Falpi ha intrapreso percorsi pionieristici, con tenacia, determinazione e convinzione, certificando processi, prodotti, sistemi, in un continuum di attenzione all’uomo e all’ambiente, che non ha mai avuto battute d’arresto, e che continua ancora oggi, con immutato entusiasmo.

Oltre ai numerosi prodotti conformi alle norme CAM/GPP è ampia la gamma di articoli che vantano certificazioni ambientali: 4 Carrelli certificati Ecolabel EU, 73 carrelli con etichetta EPD certificati recentemente anche sull’impronta climatica secondo la norma UNI EN ISO/TS 14067 (Carbon Footprint – CFP), 50 contenitori certificati ReMade in Italy e 187 articoli tessili che hanno conseguito l’etichetta Ecolabel UE. Proprio riguardo i prodotti Ecolabel UE, Falpi si è resa protagonista negli anni della certificazione dei primi prodotti tessili qualificandosi quindi come l’azienda “driver” del settore: un primato che oggi, oltre ad essere riconosciuto da Ispra con il conferimento per ben tre volte del Premio Nazionale Ecolabel UE, si consolida in una gamma estesa, completa ed in continua evoluzione.

La sua partecipazione alla Fiera Interclean – Amsterdam 2022 sarà una vetrina importante per presentare al mondo del cleaning professionale internazionale tutte le novità sviluppate nell’ultimo anno: dalle nuove proposte Eco-Friendly ad alcune inedite innovazioni tecnologiche .

Proprio durante la fiera verranno infatti presentate le nuove proposte, sulle quali il Team Tecnico di Falpi è impegnato ormai da mesi, per lo sviluppo della progettazione dei servizi di pulizia e per la conduzione e il controllo delle prestazioni: novità queste destinate esclusivamente agli utilizzatori dei prodotti Falpi; non solo quindi prodotti quali carrelli e tessili per il professionista delle pulizia ma anche soluzioni pensate per la gestione di ogni fase del rapporto con il mercato.

www.falpi.com

Interclean stand 01.407