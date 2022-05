Dopo il debutto nel 2018, Allegrini torna a Interclean Amsterdam

Con uno stand disegnato da Simone Micheli, architetto e designer di fama mondiale, l’azienda leader in Italia nella produzione di detergenti professionali e cosmetici per l’hotellerie porta la ricerca, l’innovazione e la sostenibilità sul palcoscenico della più importante fiera del settore detergenza.

Allegrini è infatti presente con soluzioni innovative sia nell’ambito della pulizia professionale che in quello dedicato all’igiene della persona; prima fra tutte le novità Clean Is All, il protocollo di pulizia e sanificazione degli ambienti siglato da Allegrini e verificato dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. Nel protocollo PRT-HOR-02 declinato per il settore horeca, disponibile anche per gli altri ambiti (dall’healthcare al car care in cui Allegrini opera), prodotti e procedure sono studiate in ogni dettaglio al fine di assicurare pulizia, igiene e comfort nelle strutture e negli ambienti che lo adottano. Così il Metodo Allegrini si evolve unendo all’esperienza il valore della ricerca scientifica che valida tutto il processo.

A completare l’ampia proposta, i prodotti di punta del Metodo Allegrini: la gamma di detergenti Ecolabel, la linea TopFormula+ ad alte performance e Primagel Plus, il gel disinfettante mani best seller degli ultimi due anni. Non manca il focus sulla sostenibilità che abbraccia ogni ambito, non solo quello relativo ai prodotti e ai servizi. Per Allegrini, il tema è infatti al centro di un importante processo di crescita strutturale valorizzato dal recente lancio del concept “World in progress”, un mondo di idee, progetti e azioni che l’azienda sta compiendo per un futuro sempre più sostenibile.

Una chicca direttamente dallo stand? Supermirror – Integrated Sink, molto più di un lavandino – disegnato dall’architetto Micheli per DMP Electronics – che in maniera originale e super tecnologica fa vivere al visitatore l’esperienza di lavarsi le mani con l’ultima novità della BU Cosmetica di Allegrini: DPlanet, il cosmetico solido privo di acqua, conservanti e plastica. Rivoluzionario per davvero, in pieno stile Interclean!

Interclean Amsterdam stand 07.104