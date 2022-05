AFIDAMP a Interclean presenta gli incentivi della Transizione 4.0

In programma mercoledì 11 maggio alle ore 16.30, presso l’Interclean Stage

(Hall 13 – Elicium, Piano Terra) alla fiera Interclean ad Amsterdam,

l’ incontro “Tax Incentives for Investments in 4.0 Assets in the Professional Cleaning Machinery Sector” organizzato da AFIDAMP.

Un appuntamento voluto dall’associazione per presentare ai mercati internazionali il Position Paper, documento realizzato per analizzare e chiarire tutti incentivi previsti dalla Transizione 4.0 per il settore del Cleaning professionale. A presentare l’opera, tradotta in inglese proprio per questa occasione, l’ingegner Alessandro Panico, co-autore del documento e Coordinatore del Gruppo di Lavoro Macchine di AFIDAMP.

Obiettivo dell’appuntamento è quello di diffondere il documento in Europa e di illustrare i vantaggi di questa iniziativa per tutta la filiera del cleaning professionale, con lo scopo ultimo di poter moltiplicare l’impatto positivo, riscontrato in Italia, anche negli altri paesi UE che stanno sostenendo iniziative nazionali 4.0.

AFIDAMP è presente a Interclean anche con un proprio spazio allo stand 03.506.