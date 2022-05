A Interclean Amsterdam Tork promuove la gestione sostenibile dell’igiene

Dopo due anni di convivenza con COVID-19, l’igiene pubblica è ora più critica che mai. Il modo in cui i facility manager e le aziende di servizi assicurano i nuovi standard di igiene e implementano i processi di pulizia gioca un ruolo fondamentale nell’aiutare le persone a sentirsi sicure. Tork è all’avanguardia con progetti e innovazioni quando si tratta di fornire le competenze, i prodotti e i servizi per l’igiene.

“La gestione sostenibile dell’igiene è fondamentale nella pulizia professionale, sia nei luoghi di lavoro e negli uffici sia nel settore sanitario” ci spiega Riccardo Trionfera, direttore commerciale per il business dell’igiene professionale di Essity. “E Interclean Amsterdam quest’anno gioca un ruolo importante perchè le aspettative di visitatori, dipendenti, addetti alle pulizie e ai servizi ambientali riguardo al livello di pulizia e di igiene sono più alte che mai”.

Per Tork, non si tratta quindi solo di contribuire ad uno standard igienico sempre più elevato per garantire la sicurezza delle persone. Fornire soluzioni sostenibili è diventato fondamentale. “I clienti stanno dando uno sguardo più olistico ai modi per migliorare le loro operazioni di pulizia, selezionando prodotti e servizi che aiutano a ridurre i rifiuti in modo efficiente e sostenibile. Con una gestione sostenibile dell’igiene possiamo fare la differenza nel mercato e fornire soluzioni igieniche su misura per i nostri clienti” aggiunge Trionfera.

All’Interclean Stage, gli esperti di Tork discuteranno sia le sfide che le opportunità dei nuovi modelli di lavoro ibrido in ufficio e di come l’igiene e la sostenibilità possano andare di pari passo. Durante altre sessioni, i relatori di Tork si concentreranno sull’importanza delle partnership nella pulizia in Sanità all’Healthcare Cleaning Forum. Mentre i benefici della pulizia guidata dai dati saranno l’argomento dell’Healthcare Cleaning Lab.

Presso lo stand di Tork, i visitatori potranno sperimentare soluzioni igieniche innovative e sostenibili:

Tork PeakServe ® – un sistema di asciugamani ad erogazione continua che stabilisce nuovi standard di dispensazione rendendo più igienico e fluido il flusso

– un sistema di asciugamani ad erogazione continua che stabilisce nuovi standard di dispensazione rendendo più igienico e fluido il flusso Tork Skincare – una gamma completa di efficaci disinfettanti per le mani e di saponi con ingredienti scelti con cura

– una gamma completa di efficaci disinfettanti per le mani e di saponi con ingredienti scelti con cura Tork Vision Pulizia – la soluzione basata sui dati che aiuta a liberare tempo prezioso e a trasformare il vostro modo di lavorare

– la soluzione basata sui dati che aiuta a liberare tempo prezioso e a trasformare il vostro modo di lavorare Tork PaperCircle ® – il primo servizio al mondo per il riciclo degli asciugamani in carta

– il primo servizio al mondo per il riciclo degli asciugamani in carta Tork Virtual Reality Clean Hands Training e Tork Interactive Clean Hospital Training – modalità interattive di formazione per gli operatori sanitari che forniscono istruzione e guida nel rispetto dell’igiene.

Il premio Innovazione di Amsterdam sarà un altro momento clou di questa edizione di Interclean, ed è un onore che il Panno per la pulizia pesante di Tork, 99% Biobased sia stato nominato nella categoria “Sostenibilità e Ambiente”. Un panno che aiuta a ridurre il consumo di materiali a base fossile nell’industria e nel foodservice, migliorando l’efficienza della pulizia.

Cliccate qui per registrarvi gratuitamente – e unitevi a Tork allo stand 10.101.